Про це 24 жовтня заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що Кремль отримає наслідки незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.

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"Безумовно, це було б ще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він використав так звану "брудну бомбу". Незалежно від того, використає вона "брудну" чи ядерну бомбу, для Росії будуть наслідки. Ми дуже чітко це сказали", – сказав Прайс.

Що таке "брудна бомба" У департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка мовиться, що " У департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка мовиться, що " це бомба, яка поєднує звичайні вибухові речовини , такі як динаміт, з радіоактивними матеріалами у твердій, рідкій або газоподібній формі". Зброю можуть використати, щоб поширити радіоактивні речовини, забруднити будівлі або землю.

Про що ще говорив речник Держдепу

За словами Прайса, необхідно, щоб у Москві усвідомлювали "глибокий характер наслідків", які спіткнуть країну, якщо вона почне використовувати ядерну зброю. Однак речник не уточнив, про які наслідки мовиться і чи відрізнятимуться вони залежно від типу зброї.

Прайс сказав, що США не бачать ознак приготування Росії використати ядерну зброю. Проте є занепокоєння щодо можливого використання "брудної бомби", оскільки Кремль звинувачує Україну.

Ми знаємо інформацію про діяльність чиновників Кремля, коли справа доходить до подібних претензій. На цьому ґрунтуються наші занепокоєння, – сказав Прайс.

Він додав, що США не бачать жодних причин коригувати власну ядерну позицію.

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