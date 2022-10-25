Про це 24 жовтня заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що Кремль отримає наслідки незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.
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"Безумовно, це було б ще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він використав так звану "брудну бомбу". Незалежно від того, використає вона "брудну" чи ядерну бомбу, для Росії будуть наслідки. Ми дуже чітко це сказали", – сказав Прайс.
Що таке "брудна бомба"У департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка мовиться, що "це бомба, яка поєднує звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, з радіоактивними матеріалами у твердій, рідкій або газоподібній формі". Зброю можуть використати, щоб поширити радіоактивні речовини, забруднити будівлі або землю.
Про що ще говорив речник Держдепу
За словами Прайса, необхідно, щоб у Москві усвідомлювали "глибокий характер наслідків", які спіткнуть країну, якщо вона почне використовувати ядерну зброю. Однак речник не уточнив, про які наслідки мовиться і чи відрізнятимуться вони залежно від типу зброї.
Прайс сказав, що США не бачать ознак приготування Росії використати ядерну зброю. Проте є занепокоєння щодо можливого використання "брудної бомби", оскільки Кремль звинувачує Україну.
Ми знаємо інформацію про діяльність чиновників Кремля, коли справа доходить до подібних претензій. На цьому ґрунтуються наші занепокоєння, – сказав Прайс.
Він додав, що США не бачать жодних причин коригувати власну ядерну позицію.
Зверніть увагу – окупанти поширюють фейк про "брудну бомбу": що відомо
Росія звинувачує Україну у підготовці "брудної бомби": що відомо
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував міністрам оборони Франції, Туреччини, США та Великої Британії. Він заявив, що Україна готує "брудну бомбу".
- Вслід за Шойгу до Великої Британії телефонував начальник Генштабу Росії Валєрій Герасимов. Головною темою розмови також стала "брудна бомба".
- Для звинувачень України російські пропагандисти використовують фейкові фото. Їх зробили 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Світлини опублікували у міністерстві закордонних справ Росії.
- Через заяви про "брудну бомбу" МАГАТЕ відправить до України своїх експертів. Про це попросив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.