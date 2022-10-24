Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба. На пропозицію України погодився очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зверніть увагу Запрошуємо місії ООН та МАГАТЕ: Резніков пояснив, чому заява Шойгу про "брудну бомбу" є маячнею

Україні немає чого приховувати

На тлі казок Сєргєя Шойгу про нібито підготовку Україною "брудної бомби" Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Рафаелем Гроссі й закликав його відправити експертів до України, аби ті засвідчили брехню росіян. Дипломат наголосив, що Україні нічого приховувати.

У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які Росія брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати,

– наголосив Кулеба.

Що таке "брудна бомба"

Фактично – це контейнер з радіоактивним ізотопом та зарядом вибухової речовини. При підриві контейнер руйнується і вона розпорошується ударною хвилею. Вибух призведе до радіаційного зараження ґрунту, води, осередків виникнення променевої хвороби на великих територіях.

Джерело: Spravdi

Москва звинувачує Україну в нібито підготовці "брудної бомби"

23 жовтня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу провів телефонні розмови з очільниками оборонних відомств Франції, Туреччини та Великої Британії й поскаржився, що нібито Україна готується використати "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що такі вигадки Кремля можуть означати лише те, що вони вже все підготували для того, аби здійснити черговий теракт і зараз готують підґрунтя для цього.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни відзначили, що такі вигадки Шойгу спрямовані на залякування Заходу й зменшення військової підтримки України, мовляв, Захід вже давно розуміє, що такі заяви Кремля виглядають радше як анонс власних дій. Тож Шойгу вирішив скористатися таким собі "авторитетом Росії", почавши істерію про "брудну бомбу".

До теми пропонуємо більше про телефонний марафон Шойгу та реакцію Зеленського: дивіться відео