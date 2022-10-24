Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На предложение Украины согласился глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Украине нечего скрывать

На фоне сказок Сергея Шойгу о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Рафаэлем Гросси и призвал его отправить экспертов в Украину, чтобы те засвидетельствовали ложь россиян. Дипломат подчеркнул, что Украине нечего скрывать.

В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Россия лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать,

– подчеркнул Кулеба.

Что такое "грязная бомба"

Фактически – это контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и он распыляется ударной волной. Взрыв приведет к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.

Источник: Spravdi

Москва обвиняет Украину в якобы подготовке "грязной бомбы"

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами оборонных ведомств Франции, Турции и Великобритании и пожаловался, что якобы Украина готовится использовать "грязную бомбу".

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что такие выдумки Кремля могут означать лишь то, что они уже все подготовили для того, чтобы осуществить очередной теракт и сейчас готовят почву для этого.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отметили, что такие выдумки Шойгу направлены на запугивание Запада и уменьшение военной поддержки Украины, мол, Запад уже давно понимает, что такие заявления Кремля выглядят скорее как анонс собственных действий. Поэтому Шойгу решил воспользоваться неким "авторитетом России", начав истерию о "грязной бомбе".

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