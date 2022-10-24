Міністерство закордонних справ Росії опублікувало фотографіці, які б мали слугувати доказом, однак журналісти побачили там лише чергову нісенітницю. Вони наголосили, що деякі з використаних зображень є фейковими або вирваними з контексту.
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Журналісти спростували фейк росіян про "брудну бомбу"
Журналісти Sky news проаналізували фото, яке використало міністерство закордонних справ Росії, аби презентувати "брудну бомбу". Одна зі світлин "гуляє" мережею щонайменше з 2016 року.
Фейк російських пропагандистів / Фото з твітеру МЗС Росії
Звідки росіяни взяли цю картинку / Фото Sky news
Росіяни запевняють, що провокація щодо "брудної бомби" була задумана Україною, щоб викликати паніку і збільшити потік біженців у Європі. Для цього ж вони використали світлину, яка була зроблена під час атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.
Світлина 11 вересня 2001 року / Фото з твітеру МЗС Росії
Також у Росії переконані, що Захід використовує неправдиву інформацію, щоб спровокувати Кремль і виправдати свої військові дії. Нібито так вже відбувалося в Сирії. Відповідне твердження ілюструє кадр з фільму "Людина революції", який спрямований проти волонтерської організації "Білі каски". Російські пропагандисти запевняють, що волонтери знімали фейкові відео про напад на мирних жителів Сирії.
Чергові виправдання росіян / Фото з твітеру МЗС Росії
Фейк Росії про "брудну бомбу": головне
- У Росії розповсюджують фейки про те, що Україна готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби" чи малопотужного ядерного боєприпасу.
- Там стверджують, що мета Києва – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення та запустити у світі потужну антиросійську кампанію, націлену на підрив довіри до Москви.
- Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу". Потім до нього доєднався і начальник Генштабу ЗС РФ Валєрій Герасимов.
- Також у міноборони Росії заявили, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною".
- Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.
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