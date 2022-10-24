Тоні Радакін – голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії – заявив, що у розмові з Валерієм Герасимовим – начальником генштабу збройних сил Росії – відкинув усі абсурдні заяви країни-окупантки. Зокрема, звинувачення, що Україна начебто готується до дій, які сприятимуть ескалації війни.

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Глави МЗС США, Великої Британії та Франції у спільній заяві засудили російську брехню, а також – підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Як відреагували на російську брехню у НАТО

Єнс Столтенберг – генсек НАТО – наголосив, що заяви Росії про так звану "брудну бомбу" – абсурдні.

Абсурдно говорити про те, що Україна використає брудну бомбу на власній території, за звільнення якої Київ так завзято бореться,

– заявив Столтенберг.

Зверніть увагу! Світові ЗМІ поширюють заяви військового чиновника США, який заявив, що Україна не створює жодну "брудну бомбу".

Експерти МАГАТЕ їде в Україну

Росія вигадала нову брехню – що Україна начебто готується застосувати "брудну бомбу". В Україні наголосили, що ця брехня країни-окупантки є абсурдною та небезпечною.

Олексій Резніков – міністр оборони України – терміново запросив в Україну моніторингові місії ООН та МАГАТЕ. Станом на 24 жовтня стало відомо, що МАГАТЕ надсилає в Україну експертів.

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