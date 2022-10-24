Тони Радакин – глава комитета начальников штабов Вооруженных Сил Великобритании – заявил, что в разговоре с Валерием Герасимовым – начальником генштаба вооруженных сил России – отверг все абсурдные заявления страны-оккупанта. В частности, обвинение, что Украина вроде бы готовится к действиям, которые будут способствовать эскалации войны.
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Главы МИД США, Великобритании и Франции в совместном заявлении осудили российскую ложь, а также подтвердили непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как отреагировали на российскую ложь в НАТО
Йенс Столтенберг – генсек НАТО – подчеркнул, что заявления России о так называемой "грязной бомбе" – абсурдны.
Абсурдно говорить о том, что Украина использует грязную бомбу на собственной территории, за освобождение которой Киев так упорно борется,
– заявил Столтенберг.
Эксперты МАГАТЭ едут в Украину
Россия придумала новую ложь – что Украина вроде бы готовится применить "грязную бомбу". В Украине подчеркнули, что эта ложь страны-оккупанта абсурдна и опасна.
Алексей Резников – министр обороны Украины – срочно пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. По состоянию на 24 октября стало известно, что МАГАТЭ присылает в Украину экспертов.
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