Тони Радакин – глава комитета начальников штабов Вооруженных Сил Великобритании – заявил, что в разговоре с Валерием Герасимовым – начальником генштаба вооруженных сил России – отверг все абсурдные заявления страны-оккупанта. В частности, обвинение, что Украина вроде бы готовится к действиям, которые будут способствовать эскалации войны.

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Главы МИД США, Великобритании и Франции в совместном заявлении осудили российскую ложь, а также подтвердили непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как отреагировали на российскую ложь в НАТО

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – подчеркнул, что заявления России о так называемой "грязной бомбе" – абсурдны.

Абсурдно говорить о том, что Украина использует грязную бомбу на собственной территории, за освобождение которой Киев так упорно борется,

– заявил Столтенберг.

Обратите внимание! Мировые СМИ распространяют высказывания военного чиновника США, заявившего, что Украина не создает никакой "грязной бомбы".

Эксперты МАГАТЭ едут в Украину

Россия придумала новую ложь – что Украина вроде бы готовится применить "грязную бомбу". В Украине подчеркнули, что эта ложь страны-оккупанта абсурдна и опасна.

Алексей Резников – министр обороны Украины – срочно пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. По состоянию на 24 октября стало известно, что МАГАТЭ присылает в Украину экспертов.

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