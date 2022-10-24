Шойгу выдал фейковое обвинение в адрес Украины относительно подготовки к применению "грязной бомбы". После таких заявлений в Минобороны России распространили карту областей, которые, якобы, пострадают во время подрыва, сообщает 24 канал.

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Россияне уже назвали возможный "эпицентр взрыва"

Судя по карте, после подрыва "бомбы" радиоактивные вещества якобы коснутся Киева, дойдут до Львова и даже Польши. Эпицентр взрыва – временно оккупированный Энергодар.

При взрыве пострадает даже Польша / Фото Минобороны России

Хотя Шойгу обвиняет в подготовке этой провокации Украину, всем известно, что Россия таким образом анонсирует свои преступления.

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