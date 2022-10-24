Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласились, что новая дезинформационная волна Кремля является угрожающей. Заявлениями о "грязной бомбе" Москва может вновь готовить операцию под чужим флагом.
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Детали разговора Кулебы и Блинкена
Кроме серии звонков Сергея Шойгу, дипломаты также обсудили вопросы поставок Украине систем ПВО. – этот вопрос обострился после начала массированных обстрелов Украины 10 октября и последующих атак.
Руководитель Госдепа заверил, что Вашингтон прилагает все усилия для того, чтобы Украина получила новые системы ПВО.
Также Кулеба побеседовал с главой МИД Франции
Дмитрий Кулеба также позвонил по телефону французской коллеге Катрин Колонни. Дипломаты осудили очередную российскую дезинформационную кампанию в виде выдумок о "грязной бомбе".
Мы также координировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвращать любые операции России под фальшивым флагом,
– сообщил Кулеба.
Тем временем Шойгу обзванивает глав минобороны
23 октября министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Великобритании, Франции и Турции и пожаловался, что якобы Украина готовится использовать "грязную бомбу" – один из видов оружия массового поражения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что такие выдумки Кремля могут означать лишь то, что они уже все подготовили для того, чтобы совершить очередной теракт и сейчас готовят почву.
Международные партнеры не поверили Шойгу, а глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и сказал, что для них открыты все ядерные объекты. При этом он подчеркнул, что украинская сторона требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума. То есть страны-подписанты меморандума должны требовать решительных действий от Совбеза ООН на фоне угроз ядерного оружия.
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что такие выдумки Шойгу направлены на запугивание Запада и уменьшение военной поддержки Украины, якобы Запад уже давно понимает, что такие заявления Кремля выглядят скорее как анонс собственных действий. Так что Шойгу решил воспользоваться "авторитетом России", начав истерию о "грязной бомбе".
Стоит посмотреть – что такое грязная бомба и в чем замысел Шойгу: смотрите видео