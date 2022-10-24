Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласились, что новая дезинформационная волна Кремля является угрожающей. Заявлениями о "грязной бомбе" Москва может вновь готовить операцию под чужим флагом.

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Детали разговора Кулебы и Блинкена

Кроме серии звонков Сергея Шойгу, дипломаты также обсудили вопросы поставок Украине систем ПВО. – этот вопрос обострился после начала массированных обстрелов Украины 10 октября и последующих атак.

Руководитель Госдепа заверил, что Вашингтон прилагает все усилия для того, чтобы Украина получила новые системы ПВО.

Обратите внимание! Накануне в интервью для канадских телеканалов президент Владимир Зеленский заявил, что после начала массированных обстрелов в Украину поступила только система ПВО от Германии.

Также Кулеба побеседовал с главой МИД Франции

Дмитрий Кулеба также позвонил по телефону французской коллеге Катрин Колонни. Дипломаты осудили очередную российскую дезинформационную кампанию в виде выдумок о "грязной бомбе".

Мы также координировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвращать любые операции России под фальшивым флагом,

– сообщил Кулеба.

Тем временем Шойгу обзванивает глав минобороны

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны Великобритании, Франции и Турции и пожаловался, что якобы Украина готовится использовать "грязную бомбу" – один из видов оружия массового поражения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что такие выдумки Кремля могут означать лишь то, что они уже все подготовили для того, чтобы совершить очередной теракт и сейчас готовят почву.

Международные партнеры не поверили Шойгу, а глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил в Украину мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и сказал, что для них открыты все ядерные объекты. При этом он подчеркнул, что украинская сторона требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума. То есть страны-подписанты меморандума должны требовать решительных действий от Совбеза ООН на фоне угроз ядерного оружия.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что такие выдумки Шойгу направлены на запугивание Запада и уменьшение военной поддержки Украины, якобы Запад уже давно понимает, что такие заявления Кремля выглядят скорее как анонс собственных действий. Так что Шойгу решил воспользоваться "авторитетом России", начав истерию о "грязной бомбе".

Стоит посмотреть – что такое грязная бомба и в чем замысел Шойгу: смотрите видео