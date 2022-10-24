Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен погодилися, що нова дезінформаційна хвиля Кремля є загрозливою. Заявами про "брудну бомбу" Москва може знову готувати операцію під чужим прапором.

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Деталі розмови Кулеби та Блінкена

Крім серії дзвінків Сєргєя Шойгу, дипломати також обговорили питання постачання Україні систем ППО. – це питання загострилося після початку масованих обстрілів України 10 жовтня і подальших атак.

Керівник Держдепу запевнив, що Вашингтон докладає усіх зусиль для того, аби Україна отримала нові системи ППО.

Зверніть увагу! Напередодні в інтерв'ю для канадських телеканалів президент Володимир Зеленський заявив, що після початку масованих обстрілів до України надійшла лише система ППО від Німеччини.

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Дмитро Кулеба також зателефонував французькій колезі Катрін Колонні. Дипломати засудили чергову російську дезінформаційну кампанію у вигляді вигадок про "брудну бомбу".

Ми також координували наступні кроки в нашій роботі з іншими країнами та в рамках ООН і МАГАТЕ, щоб протистояти цій брехні та запобігати будь-яким операціям Росії під фальшивим прапором,

– повідомив Кулеба.

Тим часом Шойгу обдзвонює глав міноборони

23 жовтня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу зателефонував міністрам оборони Великої Британії, Франції та Туреччини і поскаржився, що нібито Україна готується використати "брудну бомбу" – один із видів зброї масового ураження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такі вигадки Кремля можуть означати лише те, що вони вже все підготували для того, аби здійснити черговий теракт і зараз готують підґрунтя.

Міжнародні партнери не повірили Шойгу, натомість глава Міноборони України Олексій Резніков запросив в Україну моніторингові місії ООН та МАГАТЕ і сказав, що для них відкриті усі ядерні об'єкти. При цьому він наголосив, що українська сторона вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму. Тобто країни-підписанти меморандуму повинні вимагати рішучих дій від Радбезу ООН на тлі погроз ядерною зброєю.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що такі вигадки Шойгу спрямовані на залякування Заходу й зменшення військової підтримки України, мовляв, Захід вже давно розуміє, що такі заяви Кремля виглядають радше як анонс власних дій. Тож Шойгу вирішив скористатися "авторитетом Росії", почавши істерію про "брудну бомбу".

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