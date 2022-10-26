Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна использовать ложные поводы для дальнейшей эскалации войны в Украине. Кстати, накануне Совбез ООН обсудил "грязную бомбу" на закрытом заседании.

Генсек НАТО предостерег Россию от использования фейков

По словам Столтенберга, Россия сейчас ложно утверждает, что Украина готовится использовать радиологическую "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники НАТО отвергают это ложное утверждение.

Россия часто обвиняет других в том, что она намерена сделать сама. Мы уже видели это раньше. От Сирии до Украины. Мир внимательно наблюдает за этим,

– отметил генсек.

Новые фейки россиян

В России распространяют новые фейки о том, что Украина якобы готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы".

По словам пропагандистов, цель Киева – обвинить Кремль в применении оружия массового поражения.

В минобороны России утверждают, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" по Украине".

Чтобы приукрасить свои заявления о "грязной бомбе", Россия использовала поддельное фото.

Кстати, в департаменте здравоохранения Нью-Йорка говорится, что "это бомба, объединяющая обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, с радиоактивными материалами в твердой, жидкой или газообразной форме". Оружие может использоваться для распространения радиоактивных веществ, загрязнения зданий или земли.

В США предупредили Россию, что если она готовит провокации с использованием ядерного оружия, получит ответ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обвинения России в подготовке Украиной применения "грязной бомбы" является частью нового этапа кампании по дезинформации цивилизованного мира.

Заметим! "Грязная бомба" не является чисто ядерным оружием, это смесь взрывчатки и радиоактивного материала. Ее еще называют "оружием террористов", ведь оно является инструментом устрашения. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство.

Что такое "грязная бомба": смотрите видео