В России распространяют фейки о том, что Украина готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Там утверждают, что цель нашего государства – обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, пишет 24 канал.
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Очередной фейк России в отношении Украины: какие планы у Кремля
В минобороны России заявили, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной". Там уверяют в том, что у них есть доказательства "намерений" нашего государства.
Россияне продолжают цинично врать о том, что у Украины есть научный, технический и производственный потенциал для создания "грязной бомбы". Харьковский физико-технический институт называют научной базой.
Российские захватчики заявили, что "грязная бомба" - контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Там уверяют, что радиоактивные вещества якобы коснутся Киева, Львова и даже Польши.
Также пропагандисты уверяют, что Украина также призвана выставить Россию как ядерного террориста. Однако именно российские захватчики оккупировали и заминировали Запорожскую АЭС.
Россия впутала Великобританию к причастности к "грязной бомбе"
- В минобороны России уверяют, что якобы располагают сведениями о контактах офиса Зеленского с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.
- Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".
- В Институте изучения войны заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.
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