В России распространяют фейки о том, что Украина готовится к "провокации", связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Там утверждают, что цель нашего государства – обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, пишет 24 канал.

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Очередной фейк России в отношении Украины: какие планы у Кремля

В минобороны России заявили, что "привели в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной". Там уверяют в том, что у них есть доказательства "намерений" нашего государства.

Россияне продолжают цинично врать о том, что у Украины есть научный, технический и производственный потенциал для создания "грязной бомбы". Харьковский физико-технический институт называют научной базой.

Российские захватчики заявили, что "грязная бомба" - контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Там уверяют, что радиоактивные вещества якобы коснутся Киева, Львова и даже Польши.

Обратите внимание. Подобные обвинения Украины в "провокации" уже не в первый раз можно услышать от российских пропагандистов. К сожалению, подобные заявления могут свидетельствовать, что Кремль планирует применить подобное оружие на территории Украины.

Также пропагандисты уверяют, что Украина также призвана выставить Россию как ядерного террориста. Однако именно российские захватчики оккупировали и заминировали Запорожскую АЭС.

Россия впутала Великобританию к причастности к "грязной бомбе"

В минобороны России уверяют, что якобы располагают сведениями о контактах офиса Зеленского с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу решил звонить по телефону министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу".

В Институте изучения войны заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила.

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