Страны Запада до сих пор не решились на такой шаг именно из-за вопросов бизнеса с Россией. Такое мнение 24 каналу высказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Почему Запад не признает Россию террористом

Латвия и Эстония уже приняли решение о признании России страной-террористом. Так, сейчас есть только 3 государства, вместе с Украиной, которые признали это на законодательном уровне и прекратили какие-либо торгово-экономические связи со страной-агрессором.

В то же время, самым мощным решением будет признание России террористкой именно Госдепом США. Но это будет означать прекращение бизнес-логистических связей со страной-агрессором для всего мира, поэтому Соединенные Штаты пока на это не идут.

Что касается именно признания России на уровне закона страной-террористом, то это для многих европейских стран положит конец экономике.

– сообщил Клочок.

По мнению политического эксперта, признание России террористом для стран Европы – вопрос безопасности. Так, если они разорвут все торгово-экономические связи с Россией сейчас, то "у них все ляжет".

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Признание России страной-террористом: что известно