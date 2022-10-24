Страны Запада до сих пор не решились на такой шаг именно из-за вопросов бизнеса с Россией. Такое мнение 24 каналу высказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
Важно Можно шантажировать Россию: что дает признание агрессора государством-террористом
Почему Запад не признает Россию террористом
Латвия и Эстония уже приняли решение о признании России страной-террористом. Так, сейчас есть только 3 государства, вместе с Украиной, которые признали это на законодательном уровне и прекратили какие-либо торгово-экономические связи со страной-агрессором.
В то же время, самым мощным решением будет признание России террористкой именно Госдепом США. Но это будет означать прекращение бизнес-логистических связей со страной-агрессором для всего мира, поэтому Соединенные Штаты пока на это не идут.
Что касается именно признания России на уровне закона страной-террористом, то это для многих европейских стран положит конец экономике.
– сообщил Клочок.
По мнению политического эксперта, признание России террористом для стран Европы – вопрос безопасности. Так, если они разорвут все торгово-экономические связи с Россией сейчас, то "у них все ляжет".
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Признание России страной-террористом: что известно
- В Европейском парламенте состоится голосование о признании России спонсором терроризма. Этот вопрос был включен в повестку дня пленарных заседаний. Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.
- 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала политический режим Владимира Путина террористическим. ПАСЕ является первой международной организацией, признавшей Россию террористом.
- В сентябре американский лидер Джо Байден сказал, что США не будут признавать Россию спонсором терроризма. В Белом доме заявили, что это якобы будет иметь негативные последствия.
- Однако 9 октября в Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсоркой терроризма, а также о признании ее действий в Украине – геноцидом. По мнению политолога Николая Давидюка, таким образом США посылают важный сигнал России, чтобы она не использовала тактическое ядерное оружие.