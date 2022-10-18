Депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца рассказал, что Европарламент одобрил запрос группы Европейских консерваторов и реформистов о включении в повестку дня пленарных заседаний дебатов о признании России государством-спонсором терроризма.

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Голосование состоится в ноябре

Сообщается, что во время голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты, 99 высказались против, еще 61 – воздержался.

Мы рады, что дискуссия состоится, и что в ноябре мы будем голосовать за эту резолюцию, что позволит представить настоящие отношения между Россией и ЕС и покажет варварство Путина и его окружения, а также тех из Западной Европы, имеющих с ним бизнес,

– сказал Жоньца.

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

Россию признают государством-террористом

Украина требует от США признания за Россией статуса государства-спонсора терроризма. Если в Вашингтоне пока не решились пойти на этот шаг, то в ЕС ситуация несколько иная.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония объявила Россию государством-спонсором терроризма. За данное решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.

Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве.

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