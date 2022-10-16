Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. Он также отметил, что уже очевидно – Венгрия проводит отличную политику от ЕС, а Сиатру еще раз ездил в Москву.

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Но в целом, для других европейских правительств, такое решение будет своеобразным указателем.

По моему мнению, ПАСЕ не станет единственной огранизацией, признавшей российский режим – террористическим. Подобные заявления уже звучат из стран, которые являются нашими ближайшими соседями – в частности, резолюции в странах Балтии,

– говорит Стуканов.

Но, по словам специалиста, наиболее мощным сигналом для нас было бы, если бы Россию сочли террористическим государством на уровне Конгресса или Сената США. В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, поэтому, вероятнее всего, подобные решения уже будут приниматься после них.

ПАСЕ – первая международная организация, признавшая Россию террористом

На осенней сессии в Страсбурге ПАСЕ рассматривала резолюцию по осуждению действий России в Украине как военного преступления, нарушения международного права и угрозы международному миру и безопасности.

Подробнее о важности резолюции ПАСЕ: смотрите видео

Однако в резолюцию отдельно внесли поправку о признании России террористическим государством, одобренной 79 депутатами, а 2 выступили против. Таким образом, ПАСЕ стала первой международной организацией, официально признавшей Россию страной-террористом.

Стоит отметить, что среди поправок к резолюции также одобрен призыв предоставить Украине системы ПВО.

Перед голосованием к депутатам ПАСЕ обратился президент Владимир Зеленский, который призвал поддержать эту резолюцию.

Член украинской делегации нардеп Алексей Гончаренко также отметил, что в резолюции ПАСЕ говорится о незаконности пребывания России в Совбезе ООН. Кроме того, ПАСЕ поддержала скорейшее создание специального трибунала для российских военных преступников.