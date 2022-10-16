Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. Він також зазначив, що вже очевидно – Угорщина провадить відмінну політику від ЄС, а Сіятру вкотре їздив у Москву.

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Але в цілому, для інших європейських урядів, таке рішення буде своєрідним дороговказом.

На мою думку, ПАРЄ не стане єдиною організацією, яка визнала російський режим – терористичним. Подібні заяви вже лунають з країн, які є нашими найближчими сусідами – зокрема резолюції у країнах Балтії,

– каже Стуканов.

Але, за словами фахівця, найбільш потужним сигналом для нас було б, якби Росію визнали терористичною державою на рівні Конгресу чи Сенату США. У листопаді в США пройдуть проміжні вибори, тому, найімовірніше – схожі рішення вже прийматимуть після них.

ПАРЄ – перша міжнародна організація, яка визнала Росію терористкою

На осінній сесії у Страсбурзі ПАРЄ розглядала резолюцію щодо засудження дій Росії в Україні як воєнного злочину, порушення міжнародного права та загрозу міжнародному миру та безпеці.

Детальніше про важливість резолюції ПАРЄ: дивіться відео

Однак до резолюції окремо внесли поправку про визнання Росії терористичною державою, яку схвалили 79 депутатів, а 2 виступили проти. Таким чином ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка офіційно визнала Росію країною-терористом.

Варто зазначити, що серед поправок до резолюції також схвалений заклик надати Україні системи ППО.

Перед голосуванням до депутатів ПАРЄ звернувся президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати цю резолюцію.

Член української делегації нардеп Олексій Гончаренко також відзначив, що у резолюції ПАРЄ йдеться про незаконність перебування Росії у Радбезі ООН. Крім того, ПАРЄ підтримала якнайшвидше створення спеціального трибуналу для російських військових злочинців.