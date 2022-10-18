Депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца розповів, що Європарламент схвалив запит групи Європейських консерваторів і реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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Голосування відбудеться у листопаді

Повідомляється, що під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес,

– сказав Жоньца.

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21 – 24 листопада.

Росію визнають державою-терористом

Україна вимагає від США визнання за Росією статусу держави-спонсора тероризму. Якщо у Вашингтоні поки не наважилися піти на цей крок, то в ЄС ситуація дещо інша.

У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.

Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.

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