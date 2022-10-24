Країни Заходу досі не наважилися на такий крок саме через питання бізнесу з Росією. Таку думку 24 каналу висловив політичний та економічний експерт Валерій Клочок.
Важливо Можна шантажувати Росію: що дає визнання агресора державою-терористом
Чому Захід не визнає Росію терористкою
Латвія та Естонія вже ухвалили рішення щодо визнання Росії країною-терористкою. Так, зараз є тільки 3 держави, разом з Україною, які визнали це на законодавчому рівні та припинили будь-які торгово-економічні зв'язки з країною-агресоркою.
Водночас найпотужнішим рішенням буде визнання Росії терористкою саме Держдепом США. Але це означатиме припинення бізнесових та логістичних зв'язків з країною-агресоркою для усього світу, тому Сполучені Штати поки на це не йдуть.
Що стосується саме визнання Росії на рівні закону країною-терористкою, то це для багатьох європейських країн покладе край економіці,
– повідомив Клочок.
На думку політичного експерта, визнання Росії терористкою для країн Європи є питанням безпеки. Так, якщо вони розірвуть усі торгово-економічні зв'язки з Росією зараз, то "у них все ляже".
Повний стрім з Валерієм Клочком на 24 каналі: дивіться відео
Визнання Росії країною-терористкою: що відомо
- У Європейському парламенті відбудеться голосування про визнання Росії спонсоркою тероризму. Це питання включили до порядку денного пленарних засідань. Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21 – 24 листопада.
- 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала політичний режим Владіміра Путіна терористичним. ПАРЄ є першою міжнародною організацією, яка визнала Росію терористом.
- У вересні американський лідер Джо Байден сказав, що США не визнаватимуть Росію спонсоркою тероризму. У Білому домі заявили, що це начебто матиме негативні наслідки.
- Однак 9 жовтня у Конгрес США внесли законопроєкт щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму, а також про визнання її дій в Україні – геноцидом. На думку політолога Миколи Давидюка, таким чином США надсилають важливий сигнал Росії, аби вона не використовувала тактичну ядерну зброю.