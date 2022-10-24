Країни Заходу досі не наважилися на такий крок саме через питання бізнесу з Росією. Таку думку 24 каналу висловив політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Чому Захід не визнає Росію терористкою

Латвія та Естонія вже ухвалили рішення щодо визнання Росії країною-терористкою. Так, зараз є тільки 3 держави, разом з Україною, які визнали це на законодавчому рівні та припинили будь-які торгово-економічні зв'язки з країною-агресоркою.

Водночас найпотужнішим рішенням буде визнання Росії терористкою саме Держдепом США. Але це означатиме припинення бізнесових та логістичних зв'язків з країною-агресоркою для усього світу, тому Сполучені Штати поки на це не йдуть.

Що стосується саме визнання Росії на рівні закону країною-терористкою, то це для багатьох європейських країн покладе край економіці,

– повідомив Клочок.

На думку політичного експерта, визнання Росії терористкою для країн Європи є питанням безпеки. Так, якщо вони розірвуть усі торгово-економічні зв'язки з Росією зараз, то "у них все ляже".

Повний стрім з Валерієм Клочком на 24 каналі: дивіться відео

Визнання Росії країною-терористкою: що відомо