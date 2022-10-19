Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, якщо Європарламент на офіційному рівні визнає Росію державою-спонсором тероризму, то це буде відмінне рішення. Далі – лише найвищий рівень – законодавчі органи Сполучених Штатів Америки.

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Може погасити ядерний шантаж Путіна

Якщо США таки поставлять на Росію таке клеймо, то від нього відмитися буде надзвичайно складно. Це дозволить шантажувати Москву у відповідь на ядерні погрози.

Це буде важіль погрози. Європарламент приймає рішення, а в другій руці буде США. І можна буде сказати – якщо думаєте використати ядерну зброю, то ви – держава-терорист ще до натискання кнопки. Якщо ні – США не визнають державою-терористом. Так створюється важіль впливу,

– зазначив Давидюк.

Багато скептиків можуть розповідати, що статус держави-спонсора тероризму нічого не змінює. Давидюк тоді пропонує поглянути на Північну Корею та Південну. Це – приклад, що роблять антитерористичні санкції.

Він переконаний, коли Росія отримає таке клеймо, то вийти з нього буде надзвичайно складно. На думку Давидюка, окупантам взагалі доведеться розпастися на невеликі держави, щоб "відмитися" від цього статусу.

Можливий навіть варіант, що на тлі таких обговорень Україна спробує вибити Росію з групи G20, щоб посісти вакантне місце.

Що дасть визнання Росії країною – спонсоркою тероризму – пояснює Давидюк: дивіться відео

Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму