На сьогодні у Європі є достатньо ресурсів на опалювальний сезон, щоб не реагувати на погрози Кремля. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Чи буде енергетична криза в Європі

Експерт зазначив, що він зовсім не вірить у те, що хтось на Заході давитиме на Україну, щоб вона вела переговори з Кремлем через енергетичні проблеми. Також він не вірить, що Європа страждатиме від "холодної зими".

Взагалі не вірю навіть близько. Європі жодна холодна зима не загрожує – це все путінські казки. У них достатньо газу, позаяк сховища повні. Більшість газу в них не для опалення – точно ніхто там не замерзне. Так, від подорожчання газу є подорожчання собівартості європейської продукції. Це веде до застою в економіці та скорочення робочих місць,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, попри це, ситуація у Європі не нагадує кризу, яка є в Україні.

"Вони не мерзнуть. У них буде світло, їхні електростанції ніхто не бомбить. Європа без українського експорту електроенергії жила – там точно ніхто не розраховував на нашу енергетику. Тому така криза їм не загрожує", – додав політолог.

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"У Європи є цінності"

Шейтельман зауважив, що для європейців на сьогодні не в авангарді енергетична тематика.

Що бачать європейці й що для них найжахливіше? У Європі є цінності – про це Путін не знає взагалі, навіть такого слова не знає. Те, що сьогодні робить Росія – це суперечить цінностям Європи. А вони бачать вибухи, обстріли мирних міст з повітря – це обурює європейців,

– вказав оглядач.

Він підкреслив, що свідченням цього є те, що ПАРЄ, а також парламенти Естонії та Латвії визнали путінський режим терористичним, а Росію – країною-спонсором тероризму.

"Тут шлях абсолютно зрозумілий: Європа не може на нас ніяк давити, вона може лише допомагати нам протриматися цієї зими. Ми воюємо вже 8 місяців, і ми щоразу переконувалися, що ми воюємо з абсолютними дегенератами. Якщо у них навіть щось випадково починає виходити – вони обов'язково проваляться. У росіян завжди так", – резюмував експерт.

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