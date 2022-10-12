Саме від газопостачання безпосередньо залежить проходження зимового періоду. Про це 24 каналу сказав експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
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Ми газифікована країна. Проходження опалювального сезону залежить винятково від постачання газу. Електроенергія нас не врятує,
– наголосив він.
Проблема торкнеться кожного
За словами Корольчука, навіть якщо електроенергія відновиться, жодних ударів по ній не буде, може з'явитися проблема з газопостачанням. На жаль, її відчує кожен українець.
Як зауважує експерт Інституту енергетичних стратегій, розгортання постачання газу з підземних сховищ Заходу України на Схід, на Південь та у Центральну Україну передбачає:
- спалювання більшої кількості технічного газу;
- належний технічний стан мереж, без пошкоджень.
"Якщо будуть пошкодження – це стосуватиметься практично всіх. Зараз проблеми з електроенергією торкаються когось меншою мірою, когось більшою. Ситуація з газом стосуватиметься тотально всіх", – підсумував Корольчук.
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Наближається опалювальний сезон: останні новини
- Україна активно готується до опалювального сезону. Президент Володимир Зеленський відверто заявив, що зима цьогоріч буде не простою. Попри це, українська влада робить усе, аби в українців було тепло в оселях.
- За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, житлові будинки та теплові мережі готові на майже 90%, тож невдовзі можна буде говорити про вихід на всі 100%. Але мовитиметься лише про ті регіони держави, де не ведуться активні бойові дії.
- Однак важливо не лише налагодити роботу мереж, а й забезпечити себе необхідною кількістю палива, яке й генеруватиме тепло. Так, у підземних газосховищах України зберігається майже 14 мільярдів кубометрів газу.
- Через повномасштабне вторгнення енергосистема України матиме проблеми. Потрібно бути готовими до того, що Росія "вимикатиме" світло Україні, аби утворити дефіцит електроенергії та посіяти паніку.