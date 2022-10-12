Саме від газопостачання безпосередньо залежить проходження зимового періоду. Про це 24 каналу сказав експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Ми газифікована країна. Проходження опалювального сезону залежить винятково від постачання газу. Електроенергія нас не врятує,

– наголосив він.

Проблема торкнеться кожного

За словами Корольчука, навіть якщо електроенергія відновиться, жодних ударів по ній не буде, може з'явитися проблема з газопостачанням. На жаль, її відчує кожен українець.

Як зауважує експерт Інституту енергетичних стратегій, розгортання постачання газу з підземних сховищ Заходу України на Схід, на Південь та у Центральну Україну передбачає:

спалювання більшої кількості технічного газу;

належний технічний стан мереж, без пошкоджень.

"Якщо будуть пошкодження – це стосуватиметься практично всіх. Зараз проблеми з електроенергією торкаються когось меншою мірою, когось більшою. Ситуація з газом стосуватиметься тотально всіх", – підсумував Корольчук.

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