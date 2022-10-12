Именно от газоснабжения напрямую зависит прохождение зимнего периода. Об этом 24 каналу сказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Мы газифицированная страна. Прохождение отопительного сезона зависит исключительно от поставок газа. Электроэнергия нас не спасет,

– подчеркнул он.

Проблема коснется каждого

По словам Корольчука, даже если электроэнергия возобновится, и никаких ударов по ней не будет, может возникнуть проблема газоснабжения. К сожалению, ее ощутит каждый украинец.

Как отмечает эксперт Института энергетических стратегий, развертывание поставок газа из подземных хранилищ Запада Украины на Восток, на Юг и в Центральную Украину предусматривает:

сжигание большего количества технического газа;

надлежащее техническое состояние сетей, без повреждений.

"Если будут повреждения – это будет касаться практически всех. Сейчас проблемы с электроэнергией затрагивают кого-то в меньшей степени, кого-то в большей. Ситуация с газом будет касаться тотально всех", – подытожил Корольчук.

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