Именно от газоснабжения напрямую зависит прохождение зимнего периода. Об этом 24 каналу сказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
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Мы газифицированная страна. Прохождение отопительного сезона зависит исключительно от поставок газа. Электроэнергия нас не спасет,
– подчеркнул он.
Проблема коснется каждого
По словам Корольчука, даже если электроэнергия возобновится, и никаких ударов по ней не будет, может возникнуть проблема газоснабжения. К сожалению, ее ощутит каждый украинец.
Как отмечает эксперт Института энергетических стратегий, развертывание поставок газа из подземных хранилищ Запада Украины на Восток, на Юг и в Центральную Украину предусматривает:
- сжигание большего количества технического газа;
- надлежащее техническое состояние сетей, без повреждений.
"Если будут повреждения – это будет касаться практически всех. Сейчас проблемы с электроэнергией затрагивают кого-то в меньшей степени, кого-то в большей. Ситуация с газом будет касаться тотально всех", – подытожил Корольчук.
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Приближается отопительный сезон: последние новости
- Украина активно готовится к отопительному сезону. Президент Владимир Зеленский откровенно заявил, что зима в этом году будет не простой . Несмотря на это, украинские власти делают все, чтобы у украинцев было тепло в домах.
- По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, жилые дома и тепловые сети готовы почти на 90%, поэтому вскоре можно будет говорить о выходе на все 100%. Но речь будет только о тех регионах государства, где не ведутся активные боевые действия.
- Однако важно не только наладить работу сетей, но и обеспечить себя необходимым количеством топлива, которое будет генерировать тепло. Так, в подземных газохранилищах Украины хранится около 14 миллиардов кубометров газа.
- Из-за полномасштабного вторжения у энергосистемы Украины будут проблемы. Нужно быть готовым к тому, что Россия будет "выключать" свет Украине , чтобы образовать дефицит электроэнергии и посеять панику.