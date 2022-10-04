Отключения света возможны

Как рассказал 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, основа энергосистемы Украины – это атомные электростанции. И если, один или два энергоблока АЭС выйдут из строя, даже на краткосрочно, то Украине нечем будет заместить дефицит.

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Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Надо быть готовым к веерным отключениям электроэнергии.

И здесь стоит помнить о критической инфраструктуре, больницах, роддомах и т.д. Электрогенераторов на всех не хватит.

Как подготовиться к потере электроэнергии

Без сомнения, власти рассматривают разные сценарии прохождения отопительного сезона и будут реагировать согласно выявленным проблемам.

Максим Белявский рассказал, что центральные органы власти Украины имеют четкие планы по внештатным ситуациям.

Максим Белявский Бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз При разрушении энергетической инфраструктуры электроэнергия или природный газ должны подаваться через аварийные и дублирующие системы.

Если исчез свет в многоквартирных домах, жильцы могут использовать генератор, однако есть некоторые нюансы.

Минимальный генератор, который необходим для получения электроэнергии – это 3—5 киловатт на квартиру. Если в подъезде 40 квартир, то требуется генератор, с мощностью от 100 до 120 киловатт. В таком случае, его вес будет достигать 500 килограммов, потреблять он где-то 2 литра солярки в час работы, а цена будет колебаться от 300 до 400 тысяч гривен.

Мы понимаем, что это фактически невозможно у многоквартирных домов, ведь ни власть не сможет закупить такой генератор, ни жильцы. Таким образом, люди становятся заложниками ситуации. Единственное, что могут жители – это ждать, когда будет переподключена сеть с одной на другую,

– говорит Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг.

Обратите внимание! В приватном секторе генератор вполне подойдет для получения электроэнергии. Генератор на 5 – 7 киловатт будет снабжать электроэнергией дом для 3 – 4 жителя.

Андрей Закревский, эксперт по энергетике, советует в случае отключения света в квартирах, подумать, как именно жители за период отключения света будут ходить в туалет, ведь канализация не будет работать. Тогда стоит собраться и сделать общий туалет во дворе возле дома.

Если в доме отопление связано с электроэнергией, то нужно запастись аккумуляторами, которые хотя бы на час в день могли включать котел и прогревать квартиру. Что касается приготовления пищи, то если у вас частный дом и у вас печка, на ней без проблем можно приготовить что-то. Если ее нет, то можно купить баллон с газом и подсоединить к газовой плите.

И все же эксперт настаивает на переезде из дома, если 3 – 4 дня нет электроэнергии.

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Что купить при отключении света

Отсутствие электроэнергии в многоквартирном доме – это неработающая канализация, откачка, нет горячей и холодной воды, а также отопление. Это делает невозможным полноценное проживание.

Если свет исчез временно, то вам пригодятся:

Павербанки;

Фонарики;

Свечи;

Теплая одежда;

Запасы дополнительной воды;

Генераторы;

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