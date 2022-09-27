24 канал подготовил для вас чек-лист продуктов, которые стоит приобрести, чтобы быть готовыми к разным сценариям этой зимой.
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Что купить в первую очередь
Напоминаем, что главным правилом в таком подборе продуктов должна быть их способность быстро не портиться. Сами же запасы должны быть питательными и мобильными в приготовлении.
- Прежде всего стоит подумать о печенье, хлебце, сухарях, крекерах, которые долго хранятся и которые можно наскоро съесть. К этому пункту добавляем полуфабрики, которые можно залить крутым кипятком. Любая пища, хранящаяся в холодильнике, не будет свежей, если свет выключат на длительный период.
- Помним, что на зиму человеческому организму нужны углеводы. Поэтому не забываем о сахаре, орехах, бобовых.
- Что касается тушенок и закруток, то они пригодятся, но только если есть проблемы с газоснабжением и электроснабжением временные. Лучше запасаемся промысловыми мясными и рыбными консервами. Они сохраняются длиннее и прошли полную термическую обработку.
- Сухофрукты станут отличным заменителем различных шоколадных изделий, которые нужно хранить в холодильнике. Это и изюм, и курага. А еще чернослив, сушеные яблоки и груши.
- Овощи также лучше сушить, как и фрукты. К примеру, помидоры также можно засушить, как и морковь, свеклу и капусту.
- Если же вы запаслись водой и горелкой, то можете даже приготовить разные каши. Для этого нужно сделать запас круп, которые вам нравятся и которые быстро варятся. В таком случае покупаем еще и муку, дрожжи, соль, кофе и чай.
- Не забываем о масле. Ее храним в стеклянной или пластиковой бутылке. Масло можно заменить к примеру долго не портящимся смальцем.
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Подготовка к отопительному сезону
Не секрет, что отопительный сезон, который скоро начнется, один из самых трудных. И проблемы могут возникать не только с газом, но и с электричеством. Какие вещи помогут справиться с перебоями электроэнергии:
- Туристическая горелка;
- Генератор;
- Газовый обогреватель;
- Фонарик на батарейках;
- Зарядное устройство на солнечной батарее;
- Павербанк, предварительно заряженный.