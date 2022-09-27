24 канал підготував для вас чек-лист продуктів, які варто придбати, аби бути готовими до різних сценаріїв цієї зими.

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Що купити насамперед

Нагадуємо, що головним правилом у такому доборі продуктів має бути їхня здатність швидко не псуватися. А самі запаси мають бути поживними та мобільними у приготуванні.

Найперше варто подумати про печиво, хлібці, сухарі, крекери , які довго зберігаються і які можна нашвидкоруч з'їсти. До цього пункту додаємо напівфабрики, які можна залити окропом. Будь-яка їжа, яка зберігатиметься у холодильнику, не буде свіжою, якщо світло вимкнуть на довготривалий період.

, які довго зберігаються і які можна нашвидкоруч з'їсти. До цього пункту додаємо напівфабрики, які можна залити окропом. Будь-яка їжа, яка зберігатиметься у холодильнику, не буде свіжою, якщо світло вимкнуть на довготривалий період. Пам'ятаємо, що на зиму людському організмові потрібні вуглеводи. Тому не забуваємо про цукор, горіхи, бобові.

Щодо тушонок та закруток, то вони згодяться, але лише, якщо проблеми з газопостачанням та електропостачанням тимчасові. Краще запасаємося промисловими м'ясними та рибними консервами. Вони зберігаються довше і пройшли повну термічну обробку.

Вони зберігаються довше і пройшли повну термічну обробку. Сухофрукти стануть чудовим замінником різних шоколадних виробів, які потрібно зберігати в холодильнику. Це й родзинки, й курага. А ще чорнослив, сушені яблука та груші.

стануть чудовим замінником різних шоколадних виробів, які потрібно зберігати в холодильнику. Це й родзинки, й курага. А ще чорнослив, сушені яблука та груші. Городину також краще сушити , як і фрукти. Наприклад, помідори також можна засушити, як і моркву, буряк та капусту.

, як і фрукти. Наприклад, помідори також можна засушити, як і Якщо ж ви запаслися водою та пальником, то можете навіть приготувати різні каші. Для цього потрібно зробити запас круп , які вам довподоби та які швидко варяться. У такому разі, купуємо ще й борошно, дріжджі, сіль, каву та чай.

, які вам довподоби та які швидко варяться. У такому разі, купуємо ще й борошно, дріжджі, сіль, каву та чай. Не забуваємо про олію. Її зберігаємо у скляній або пластиковій пляшці. Олію можна замінити до прикладу смальцем, який довго не псується.

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Підготовка до опалювального сезону

Не секрет, що опалювальний сезон, який незабаром розпочнеться, один з найважчих. І проблеми можуть виникати не тільки із газом, але й з електрикою. Які речі допоможуть справитись з перебоями електроенергії:

Туристичний пальник;

Генератор;

Газовий обігрівач;

Ліхтарик на батарейках;

Зарядний пристрій на сонячній батареї;

Павербанк, попередньо заряджений.

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