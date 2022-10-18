На сегодняшний день в Европе достаточно ресурсов на отопительный сезон, чтобы не реагировать на угрозы Кремля. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Будет ли энергетический кризис в Европе

Эксперт отметил, что он совсем не верит в то, что кто-то на Западе будет давить на Украину, чтобы она вела переговоры с Кремлем по энергетическим проблемам. Также он не верит, что Европа будет страдать от "холодной зимы".

Вообще не верю даже близко. Европе ни одна холодная зима не угрожает – это все путинские сказки. У них достаточно газа, поскольку хранилища полны. Большая часть газа у них не для отопления – точно никто там не замерзнет. Так, от подорожания газа есть подорожание себестоимости европейской продукции. Это ведет к застою в экономике и сокращению рабочих мест,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, несмотря на это, ситуация в Европе не напоминает кризис, который есть в Украине.

"Они не мерзнут. У них будет светло, их электростанции никто не бомбит. Европа без украинского экспорта электроэнергии жила – там точно никто не рассчитывал на нашу энергетику. Поэтому такой кризис им не грозит", – добавил политолог.

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"У Европы есть ценности"

Шейтельман отметил, что для европейцев сегодня не в авангарде энергетическая тематика.

Что видят европейцы и что для них самое ужасное? В Европе есть ценности – об этом Путин вообще не знает, даже такого слова не знает. То, что сегодня делает Россия, это противоречит ценностям Европы. А они видят взрывы, обстрелы мирных городов с воздуха – это возмущает европейцев.

– указал обозреватель.

Он подчеркнул, что свидетельством этого является то, что ПАСЕ, а также парламенты Эстонии и Латвии признали путинский режим террористическим, а Россию – страной-спонсором терроризма.

"Здесь путь совершенно ясен: Европа не может на нас никак давить, она может только помогать нам продержаться этой зимой. Мы воюем уже 8 месяцев, и мы каждый раз убеждались, что мы воюем с абсолютными дегенератами. Если у них даже что-то случайно начинает выходить – они обязательно провалятся. У россиян всегда так", – резюмировал эксперт.

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