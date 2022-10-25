Про це 24 каналу сказав керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. Він зауважив, що мобілізація в Росії до того ж відбувається нерівномірно й по-різному торкається національних регіонів.

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Як мобілізація впливає на росіян

Стуканов зазначив, що в Російській Федерації зараз складається ситуація, коли війна безпосередньо зайде в дім практично кожного мешканця. Росіяни ж звикли спостерігати за нею в телевізорі, як таке собі шоу за склом.

За його словами, багато росіян на словах висловлювали готовність йти воювати і покласти життя за Росію та Путіна. Однак під час відповідних опитувань на вулицях російські чоловіки вже не були такими сміливими й просто втікали.

Вже порахували українські дослідники з "Інформаційного спротиву", що період від часу потрапляння на мобілізаційний пункт до потрапляння в Україну становить орієнтовно 7 – 10 днів. Тобто цих мобілізованих не готують до воєнних дій,

– наголосив керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Він зауважив, що нових мобілізованих не навчають, зокрема, через те, що в Росії зараз немає інструкторів, оскільки значна частина досвідченого складу загинула в Україні.

Від часу потрапляння в Україну до загибелі так само може минути лише кілька днів. І, відповідно, всі ці мобілізовані починають зв'язуватися всіма можливими каналами з рідними і розповідати про реальну ситуацію,

– сказав Стуканов.

Тому, наголосив він, родичі цих солдатів знають про те, що мобілізованих не взули, не одягнули, практично не нагодували, не навчили, не озброїли як слід та практично кинули помирати. Ба більше – позаду них ідуть загороджувальні загони, які женуть їх усіх на забій.

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Що пришвидшить соціальний розкол у Росії

Стуканов зауважив, що в соціальному середовищі у Росії розпочинаються достатньо цікаві процеси, які можуть призводити до збурень і занепокоєнь. До того ж мобілізація відбувається нерівномірно й по-різному торкається національних регіонів.

Дослідники звертають увагу на те, що Росія робить акцент не на етнічних росіянах та на багатих містах, а на національних меншинах, намагаючись саме ними заповнити потрібні квоти. Публічним став випадок із Бєлгородським полігоном, де таджики розстріляли близько двох десятків росіян чи то на релігійному, чи то на національному ґрунті.

Це так само є свідченням того, що загострюється розлам національний і релігійний,

– наголосив Стуканов.

Він вважає, що попри те, що в низці регіонів Росії заявили про завершення мобілізації, вона приховано триватиме надалі, найімовірніше, за рахунок саме національних меншин.

Тому цей розлам буде поглиблюватися. Я б, на жаль, не був оптимістом у тому сенсі, що цей розлам буде моментально для нас переходити в якісну площину,

– сказав керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

Водночас він переконаний, що, якщо динаміка війни взимку зайде у більш спокійне річище, то ближче до її кінця – на початку весни ці соціальні аспекти можуть підготувати ґрунт у Росії до цілком цікавих соціальних процесів, зокрема й вибухів.

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