Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Реальний Київ".

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як гусак неспішно прогулювався вулицею, роздивляючись вітрини. Він також підходив до містян, намагаючись щось "сказати" своєю гусячою мовою. Наразі невідомо, як птах міг потрапити на вулицю. Господарів поруч не було.

Гусак прогулюється вулицею: дивіться відео

Чому свійських тварин нерідко помічають у великих містах

Випадки, коли свійські тварини гуляють наодинці у великих містах, не є поодинокими. Таку тенденцію можна пояснити декількома факторами: