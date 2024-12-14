Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @g_buser.
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Як з'ясувалося, хто з пасажирів забув або випадково залишив на стіні літака накладні вії.
Якщо ви нещодавно летіли Delta і сиділи у 27 ряду, ви щось забули,
– підписала жінка 6-секундний ролик.
На відео дівчина показує знахідку, а потім переводить камеру на аварійний вихід, де на стіні й були прикріплені "втрачені крила краси".
Що знайшла жінка у літаку: дивіться відео
Реакція соцмереж
Цей ролик швидко став вірусним та зібрав уже понад 1,2 мільйона переглядів. Користувачі тіктока почали жартувати в коментарях на цю тему, пишучи?
- "Як я ж я сміявся",
- "Це могла б бути я (не буду брехати)",
- "Тихіше, літак спить",
- "Мені відчайдушно потрібно знати, перемістилися вони під час важкого сну чи були покладені туди для зручності".