Теперь россиянину грозит лишение свободы. Об этом сообщил российский правозащитник Павел Чиков, передает 24 канал.

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Против россиянина возбудили дело

Как стало известно, военно-следственный отдел в одном из российских регионов возбудил первое в стране уголовное дело о невыполнении приказа в военное время.

Так, обвиняемый военнослужащий не выполнил приказ начальника об отправке на войну в Украину, тем самым отказавшись воевать.

Уголовная статья, по которой возбуждено это дело, была введена Госдумой после объявления мобилизации россиян на войну в Украине.

"Не выполнил отданный в установленном порядке приказ об отбытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях", – говорится в соответствующем документе.

Теперь россиянину грозит от двух до трех лет заключения.



Постановление о возбуждении дела / Павел Чиков



Против россиянина возбудили дело / фото Павел Чиков

Россияне отказываются воевать

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Также источники в спецслужбах сообщили 24 каналу , что с позиций квазиреспублик так называемых "ЛНР" и "ДНР" сбежали более 3 тысяч мобилизованных. Они не хотят воевать и понимают, что всех не накажут.

, что с позиций квазиреспублик так называемых "ЛНР" и "ДНР" сбежали более 3 тысяч мобилизованных. Они не хотят воевать и понимают, что всех не накажут. Кстати, захватчикам ничего не остается делать, как писать рапорты об отказе выполнять приказы Кремля. Офицер 95-й бригады Юрий Кочевенко напомнил оккупантам, что они в любой момент могут сдаться, написав отказ.

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