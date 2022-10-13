Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Таким образом, это еще раз доказывает, что оккупанты не хотят воевать.

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Захватчики пишут рапорты на увольнение

Среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Правда, готовы идти в бой "новички". Около 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях,

– отметил Гайдай.

По его словам, все они в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, имеющими очень негативный опыт применения.

Мобилизированные из Донбасса отказываются воевать

Источники в спецслужбах сообщили 24 каналу, что с позиций квазиреспублик так называемых "ЛНР" и "ДНР" сбежали более 3 тысяч мобилизованных. Они не хотят воевать и понимают, что всех не накажут.

Кстати, российская армия постоянно терпит поражение. Российским солдатам ничего не остается делать, как писать рапорты об отказе выполнять приказы Кремля. Офицер 95-й бригады Юрий Кочевенко напомнил оккупантам, что они в любой момент могут сдаться, написав отказ.

Кочевенко рассказал об одном из рапортов, в котором оккупант объяснил, почему отказывается выполнять приказы Путина. Он написал, что артиллерией и авиацией украинская армия ликвидировала российские позиции, поэтому пришлось искать укрытие в лесу, чтобы не погибнуть.

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