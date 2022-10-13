Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Таким чином, це вкотре доводить, що окупанти не хочуть воювати.

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Загарбники пишуть рапорти на звільнення

Так, серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Щоправда, готові йти в бій "першачки". Близько 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях,

– зазначив Гайдай.

За його словами, усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

Мобілізовані з Донбасу відмовляються воювати

Джерела у спецслужбах повідомили 24 каналу, що з позицій квазіреспублік так званих "ЛНР" та "ДНР" втекли понад 3 тисячі мобілізованих. Вони не хочуть воювати і розуміють, що всіх не покарають.

До речі, російська армія постійно зазнає поразок. Російським солдатам нічого не залишається робити, як писати рапорти про відмову виконувати накази Кремля. Офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко нагадав окупантам, що вони у будь-який момент можуть здатися, написавши відмову.

Кочевенко розповів про один з рапортів, у якому окупант пояснив, чому відмовляється виконувати накази Путіна. Він написав, що артилерією та авіацією українська армія ліквідовувала російські позиції, тому довелось шукати укриття в лісі, щоб не загинути.

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