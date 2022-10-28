Така примітивна позиція громадян країни-агресорки означає, що Україні не потрібно завищувати рівень очікувань. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Ознаки морального надлому

Експерт зазначив, що на сьогодні росіяни все ще підтримують війну проти України та не готові бути в опозиції до Кремля.

"На кийки та автозаки у них не вистачає сили волі піднятися, тобто сказати свою громадянську позицію, а на кулемети й українську артилерію вони йдуть. Ось такий феноменальний менталітет", – пояснив оглядач.

Він підкреслив, що Україні та українцям з цим менталітетом ще "доведеться працювати" надалі.

Для мене справжньою ознакою їхнього морального надлому буде те, коли одномоментно в полон до українців здасться 500 – 600 – 700 вояків. Коли це станеться – я скажу, що цей надлом у голові московитів стався. Цього ще немає. Історія знає такі випадки здачі, навіть з полками та дивізіями,

– додав фахівець.

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Чи готовий Путін здатися

Черник вказав, що як для України, так і для Росії війна сьогодні є екзистенційною.

"У Росії усвідомлюють, що війна для них також екзистенційна. Це не просто армія воює з армією. Соловйов репетує на весь голос, що якщо росіяни програють – їм кінець. Він правий, бо вони програють неминуче. Росія у вигляді московського імперіалізму терпить своє стратегічне фіаско", – переконаний аналітик.

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За його словами, кремлівський диктатор, який також розуміє таку закономірність, не буде здаватися до останнього.

Якщо ми поставимо запитання: чи готовий Путін здатися? А Гітлер здався, розуміючи, що зазнає поразки? Ні, бився до останнього патрона і покінчив життя самогубством. Те ж саме і в них. Росіяни добре усвідомлюють, що буде після їхньої поразки,

– зауважив експерт.

Саме тому Україні не слід "підіймати планку очікувань", що завтра все закінчиться й у противника не буде ресурсів, якими б поганими вони не були.

"Ресурсів у Росії насправді величезна кількість – рушниць Мосіна виготовили 37 мільйонів одиниць, кулеметів ДШК виготовили понад мільйон, ручних протитанкових гранат РПГ-18 – 1,5 мільйона. У них є ще цей мотлох і мобілізація показала, що росіяни тікають від мобілізації, але жодним чином не засуджують війну", – резюмував фахівець.

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