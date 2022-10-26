Що свідчить про поразку Кремля

Про поразку Росії свідчать й імпульсивні дії Кремля. Про це заявив Єнс Столтенберг на пресконференції з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке в штаб-квартирі НАТО.

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Зокрема мовиться про невибіркові атаки по цивільним містам та критичній інфраструктурі, а також про погрози застосування ядерної зброї.

І поки Росія витрачає обмежений запас свого озброєння на такі атаки, Україна з кожним тижнем стає сильнішою та більш оснащеною.

Чому перемога України важлива

Столтенберг також заявив, що успіх України на полі бою дає Києву сильнішу позицію в будь-яких майбутніх переговорах.

Більшість воєн закінчуються за столом переговорів. І водночас ми знаємо, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, цілком залежить від сили на полі бою. Тому нам потрібно зміцнити їхню позицію за столом переговорів, надаючи військову підтримку,

– заявив він.

Відтак, чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим більшою буде ймовірність того, що війна завершиться політичним рішенням, яке "забезпечить Україні перемогу як суверенної незалежної держави в Європі".

Також генсекретар НАТО згадав про закиди Кремля, буцімто Україна планує застосувати "брудну бомбу". Він відкинув такі звинувачення та назвав їх абсурдними. За його словами союзники України також не вірять у ці звинувачення, а тому Росія повинна перестати використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни.

"НАТО не буде залякано чи стримано від підтримки права України на самооборону", – заявив він.

Україна і НАТО: останні новини

Днями Єнс Столтенберг заявив, що Україна одного дня вступить в Альянс. Однак зараз, за його словами, пріоритетом є надання допомоги нашій державі.

НАТО вирішило передати Україні системи для боротьби із дронами-камікадзе, які Росія останнім часом активно запускає по Україні. Їх повинні поставити уже найближчим часом.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконаний, що США та НАТО можуть завдати превентивного удару по Росії у випадку ядерної загрози. Звісно, мовиться не про ядерний удар.

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