Что свидетельствует о поражении Кремля

О поражении России свидетельствуют и импульсивные действия Кремля. Об этом заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чуке в штаб-квартире НАТО.

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В частности, речь идет о невыборочных атаках по гражданским городам и критической инфраструктуре, а также об угрозах применения ядерного оружия.

И пока Россия тратит ограниченный запас своего вооружения на такие атаки, Украина с каждой неделей становится сильнее и оснащеннее.

Почему победа Украины важна

Столтенберг также заявил, что успех Украины на поле боя дает Киеву более сильную позицию в любых будущих переговорах.

Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. И в то же время мы знаем, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя. Поэтому нам нужно укрепить их позицию за столом переговоров, оказывая военную поддержку,

– заявил он.

Следовательно, чем сильнее будет Украина на поле боя, тем больше будет вероятность того, что война завершится политическим решением, которое "обеспечит Украине победу как суверенного независимого государства в Европе".

Также генсекретарь НАТО упомянул о нападках Кремля, что Украина планирует применить "грязную бомбу". Он отверг такие обвинения и назвал их абсурдными. По его словам, союзники Украины также не верят в эти обвинения, а потому Россия должна перестать использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны.

"НАТО не будет запугано или сдерживаться от поддержки права Украины на самооборону", – заявил он.

Украина и НАТО: последние новости

На днях Йенс Столтенберг заявил, что Украина однажды вступит в Альянс. Однако сейчас, по его словам, приоритетом является оказание помощи нашему государству.

НАТО решило передать Украине системы борьбы с дронами-камикадзе, которые Россия в последнее время активно запускает по Украине. Их должны поставить уже в ближайшее время.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан убежден, что США и НАТО могут нанести превентивный удар по России в случае ядерной угрозы. Конечно, речь не о ядерном ударе.

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