Как пишет румынское СМИ, Румыния впервые примет встречу министров иностранных дел стран НАТО, что является чрезвычайно волнующим событием.

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Что известно о саммите

Встреча будет включать 4 сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. Они будут посвящены таким темам, как война в Украине и энергетическая безопасность.

Кроме Украины, приглашены также:

Молдова,

Грузия,

Финляндия,

Швеция,

Босния и Герцеговина

Все эти страны не являются участниками Североатлантического альянса. Саммит пройдет 29 и 30 ноября в Бухаресте.

Главное о саммите НАТО в Мадриде

Североатлантический альянс официально считает Россию основной угрозой. Именно об этом говорится в обновленной стратегической концепции, принятой НАТО на саммите в Мадриде 29 июня.

Перед НАТО возникли самые большие вызовы со времен Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, добавив, что Москва представляет прямую угрозу безопасности государств-членов Альянса.

Как НАТО поддерживает Украину

Только недавно – 18 октября – Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО остаются открытыми. Однажды Украина обязательно вступит в Альянс.

А пока этого не произошло НАТО помогает Украине оружием, в частности, Столтенберг анонсировал передачу необходимых систем для борьбы с дронами. Генсек НАТО добавил, что говорится о сотнях станций активных помех. Техника, которую получит Украина, поможет глушить беспилотники российского и иранского производства.

По словам Столтенберга, системы "помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру".

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