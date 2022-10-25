Пока неизвестно, когда закончится война, однако она закончится. Об этом Щельц заявил на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, передает 24 канал.

Важно Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T как можно быстрее, – Шольц

Запад поможет восстанавливать Украину

Канцлер заверил, что Запад будет помогать Украине и после победы. Восстановление государства будет происходить с помощью "коллективных знаний" мира. Союзникам, по его мнению, следует уже сейчас разрабатывать долгосрочные программы для Украины.

Политик заметил, что это не донорская конференция. Речь идет о разработке структур и механизмов, способствующих финансированию восстановления. Следует определить, откуда Украине будут идти помощь и деньги на восстановление в течение следующих лет и десятилетий.

Украина будет членом ЕС

Кроме того, Шольц напомнил, что Украина – будущий член ЕС, поэтому ее интеграция – "одно из самых последовательных геополитических решений нашего времени". При этом Шольц признал, что не только Украина, но и Европа в целом станет от этого сильнее.

Канцлер пообещал, что в борьбе за свободу, независимость и суверенитет Украина никогда не будет одинока.

Мы будем поддерживать ее политически, финансово, по гуманитарной теме и военной помощью столько, сколько потребуется,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что общие ценности Украины и Запада победят.

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