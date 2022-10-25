Наразі невідомо, коли закінчиться війна, однак вона закінчиться. Про це Щольц заявив під час Міжнародної експертної конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, передає 24 канал.

Важливо Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T якнайшвидше, – Шольц

Захід допоможе відбудовувати Україну

Канцлер запевнив, що Захід буде допомагати Україні і після перемоги. Відбудова держави відбуватиметься за допомогою "колективних знань" світу. Союзникам, на його думку, слід вже зараз розробляти довгострокові програми для України.

Політик зауважив, що це не донорська конференція. Мовиться про розробку структур та механізмів, які сприяють фінансуванню відбудови. Потрібно визначити, звідки Україні йтимуть допомога та гроші на відбудову протягом наступних років та десятиліть.

Україна буде членом ЄС

Крім того, Шольц нагадав, що Україна – майбутній член ЄС, тому її інтеграція – "одне з найпослідовніших геополітичних рішень нашого часу". При цьому Шольц визнав, що не тільки Україна, а і Європа загалом стане від цього сильнішою.

Канцлер пообіцяв, що у боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет Україна ніколи не буде самотня.

Ми підтримуватимемо її політично, фінансово, по гуманітарній темі та військовою допомогою стільки, скільки буде потрібно,

– наголосив політик.

Він додав, що спільні цінності України та Заходу переможуть.

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