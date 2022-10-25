Як пише румунське ЗМІ, Румунія вперше візьме зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, що є надзвичайно хвилюючою подією.

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Що відомо про саміт

Зустріч включатиме 4 сесії, пов'язані з реалізацією рішень, ухвалених на саміті НАТО в Мадриді. Вони будуть присвячені таким темам, як війна в Україні та енергетична безпека.

Крім України, запрошені також:

Молдова,

Грузія,

Фінляндія,

Швеція,

Боснія та Герцеговина

Додамо, що всі ці країни не є учасниками Північноатлантичного альянсу. Саміт пройде 29 та 30 листопада у Бухаресті.

Головне про саміт НАТО у Мадриді

Північноатлантичний альянс офіційно вважає Росію основною загрозою. Саме про це мовиться в оновленій стратегічній концепції, яку НАТО ухвалило на саміті в Мадриді 29 червня.

Перед НАТО постали найбільші виклики з часів Другої світової війни, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг, додавши, що Москва становить пряму загрозу безпеці держав-членів альянсу.

Як НАТО підтримує Україну

Лише нещодавно – 18 жовтня – Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО залишаються відчиненими. Одного дня Україна обов'язково вступить до Альянсу.

А поки цього не сталося НАТО допомагає Україні зброєю, зокрема Столтенберг анонсував передачу необхідних систем для боротьби з дронами. Генсек НАТО додав, що мовиться про сотні станцій активних перешкод. Техніка, яку отримає Україна, допоможе глушити безпілотники російського та іранського виробництва.

За словами Столтенберга, системи "допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва і захистити українських громадян та інфраструктуру".

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