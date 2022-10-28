Такая примитивная позиция граждан страны-агрессора означает, что Украине не нужно завышать уровень ожиданий. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Признаки морального надлома

Эксперт отметил, что сегодня россияне все еще поддерживают войну против Украины и не готовы быть в оппозиции к Кремлю.

"На дубинки и автозаки у них не хватает силы воли подняться, то есть сказать свою гражданскую позицию, а на пулеметы и украинскую артиллерию они идут. Вот такой феноменальный менталитет", – объяснил обозреватель.

Он подчеркнул, что Украине и украинцам с этим менталитетом еще "придется работать" в дальнейшем.

Для меня настоящим признаком их морального надлома будет то, когда одномоментно в плен к украинцам покажется 500 – 600 – 700 воинов. Когда это произойдет – я скажу, что этот надлом в голове московитов произошел. Этого еще нет. История знает такие случаи сдачи, даже с полками и дивизиями,

– добавил специалист.

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Готов ли Путин сдаться

Черник указал, что как для Украины, так и для России война сегодня экзистенциальная.

"В России осознают, что война для них также экзистенциальна. Это не просто армия воюет с армией. Соловьев орет во весь голос, что если россияне проиграют – им конец. Он прав, потому что они проиграют неизбежно. Россия в виде московского империализма терпит свое стратегическое фиаско", – убежден аналитик.

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По его словам, кремлевский диктатор, также понимающий такую закономерность, не будет сдаваться до последнего.

Если мы зададимся вопросом: готов ли Путин сдаться? А Гитлер сдался, понимая, что терпит поражение? Нет, сражался до последнего патрона и покончил жизнь самоубийством. То же самое и у них. Россияне хорошо осознают, что будет после их поражения,

– заметил эксперт.

Именно поэтому Украине не следует "поднимать планку ожиданий", что завтра все закончится и у противника не будет ресурсов, какими бы плохими они ни были.

Ресурсов в России на самом деле огромное количество – ружей Мосина изготовили 37 миллионов единиц, пулеметов ДШК изготовили более миллиона, ручных противотанковых гранат РПГ-18 – 1,5 миллиона. У них есть еще этот хлам и мобилизация показала, что россияне убегают, но никоим образом не осуждают войну", – резюмировал специалист.

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