Как обезвредить роспропаганду

Следовательно, трудно даже предположить, что может произойти, чтобы пропаганда перестала работать и зомбировать людей. Пожалуй, единственный возможный вариант – это просто выключить российское телевидение. Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс.

Россия использовала поддельные фото, чтобы украсить свои заявления о "грязной бомбе", – Sky news

"Представьте себе, если в один момент условные "Анонимусы" действительно сломают систему вещания России и телевидение выключится. Что-то мне подсказывает, что это будет иметь очень значительное влияние", – предположил Усс.

По его словам, это могло даже изменить отношение населения России к войне с Украиной. Ведь пока работает телевидение – россияне живут в воображаемом, созданном пропагандистами мире. Если этого мира не будет, людям придется оглянуться вокруг себя.

А эта картинка существенно отличается от телевизионной – там есть информация о погибших, о том, что что-то где-то не выплачивается, а что-то работает со сбоями. Возможно, они поймут, что это – последствия боевых действий и санкций, наложенных на Россию, и соответственно изменят свое мнение и поумнеют.

Иван Усс рассказал о российской пропаганде: смотрите видео

Последние вбросы роспропаганды

В России придумали новое оправдание войне в Украине. Если сначала это были "денацификация" и "демилитаризация", то теперь еще и "десатанизация". Об этом заявил помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов в одном из пропагандистских изданий. Он обвиняет Украину в том, что здесь есть "сотни действующих сект", а толчком к развитию "сектантства" назвал Революцию Достоинства.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на бред россиянина. Он справедливо отметил, что "десатанизацию" прежде всего необходимо провести в Совете безопасности России, и напомнил, что в Украине есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом, намекая на ВСУ.