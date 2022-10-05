Объявление частичной мобилизации оказывает более значительное краткосрочное влияние на российский внутренний контекст, чем на войну, взаимодействуя с неудачами России на поле боя. Также это обостряет разломы в информационном пространстве, которые подрывают нарративы Путина.

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Мобилизация влияет на раскол в России

Как отмечают аналитики, частичная мобилизация не представляет большой угрозы в краткосрочной перспективе, поскольку украинское контрнаступление движется быстрее, чем мобилизация может дать эффект.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что мобилизация в России является "подарком" Украине, поскольку Кремль оказался в "тупике", зажатом между своими неудачами и решимостью удержать то, что он захватил.

Эксперты подчеркнули, что споры вокруг плохо проведённой частичной мобилизации в сочетании со значительными поражениями россиян на фронте лишь обострили внутреннюю борьбу между пропутинскими российскими националистическими силами.

Мобилизация в России: последние новости

Ранее в британской разведке заявляли, что у России есть значительные проблемы с размещением, обучением, оснащением и развертыванием мобилизованного и военнообязанного персонала.

Кстати, мобилизованных россиян уже начали отправлять домой. А вместо них на фронт без всякой подготовки бросают мужчин из Луганска.

Сами русские делают все, чтобы их не отправляли на фронт. Так, в городе Рязань гражданин России решил себя отжечь, потому что был не согласен мобилизоваться.

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