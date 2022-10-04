Все дело в коррупции. Даже уже мобилизованные записывают видео, в которых призывают брать с собой элементарные вещи, поскольку государство их ничем не обеспечило. Об этом в эфире 24 канала сказал аналитик и политолог Александр Морозов.

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Мобилизированных ничем не обеспечили

Хотя удивительно и то, что даже оказавшись в каких-то лагерях в лесу, элементарно без спального мешка, они не призывают уклоняться. Вместо этого говорят взять побольше вещей первой необходимости.

По словам Морозова, оказавшись в такой ситуации, они находятся фактически в тупике. Остается только описывать реальное состояние событий.

Даже российские власти уже признали, что объявленная мобилизация сопровождается хаосом. Более того, появились сообщения о том, что на Забайкалье разоблачили кражу огромного количества военного обмундирования,

– сказал Морозов.

Куда украли деньги

Почему так произошло – очевидно. Система Минобороны России испорчена. Хотя деньги на модернизацию армии за последние 12 лет выделяли безумные, их разворовывали.

"Так, деньги на армию – обеспечение, логистика, оборона – превратились в дома на Кипре и в других курортных местах", – сказал Морозов.

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