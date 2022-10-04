Вся річ у корупції. Навіть вже мобілізовані записують відео, у яких закликають брати з собою елементарні речі, оскільки держава їх нічим не забезпечила. Про це в ефірі 24 каналу сказав аналітик та політолог Олександр Морозов.

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Мобілізованих нічим не забезпечили

Хоча дивно й те, що навіть опинившись у якихось таборах в лісі, елементарно без спального мішка, вони не закликають ухилятися. Натомість лише кажуть взяти побільше речей першої необхідності.

За словами Морозова, у такій ситуації – вони перебувають фактично у безвиході. Залишається лише описувати реальний стан подій.

Навіть російська влада вже визнала, що оголошена мобілізація супроводжується хаосом. Ба більше, з'явились повідомлення про те, що на Забайкаллі викрили крадіжку величезної кількості військового обмундирування,

– сказав Морозов.

Куди покрали гроші

Чому так сталось – очевидно. Система Міноборони Росії зіпсована. Хоча гроші на модернізацію армії протягом останніх 12 років виділяли скажені, їх розкрадали.

"Так, гроші на армію – забезпечення, логістика, оборона – перетворилися у будинки на Кіпрі та в інших курортних місцях", – сказав Морозов.

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