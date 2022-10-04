Таку думку 24 каналу озвучив старший експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов. Раніше повідомлялось про те, що "мобіки" під кордонами Сумщини, і чи слід готуватись до наступу на регіон.

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Мобілізація в Росії зруйнувала консенсус

Попов розповів, що в 2014 році російська пропаганда створила кримський консенсус, коли в Росії всі були об'єднані ідеєю повернення Криму, навіть ліберали. На початку 2022 року за схожою моделлю був створений донбаський консенсус про те, що Росія має ввести війська й забрати собі Донбас. Усе впиралось у те, що зроблено це буде силами професійної армії, високотехнологічного озброєння, узяттям Києва за 3 дні.

Їм удавалось навіть підтримувати рівень довіри до війни. Однак з оголошенням мобілізації все це провалилось. Тобто, різка зміна соціологічної картинки, настроїв суспільства, дуже виросла тривога. Вони тепер зрозуміли, що війна не в телевізорі, війна тепер може прийти в кожен дім,

– зазначив старший експерт Українського інституту майбутнього.

Він додав, що на них це дуже вплинуло. Ура-патріотизм від війни в телевізорі перетворився на стукіт у двері, що ти тепер маєш їхати в той телевізор і воювати. Мобілізація дійсно підірвала російське суспільство.

Попов про те, чому не спрацьовує кремлівська пропаганда: дивіться відео

Консенсус щодо Херсонщини й Запоріжжя

Старший експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що щодо Херсонщини й Запоріжжя кремлівська пропаганда напрацьовує наратив "історичного права". Мовляв, 300 років тому Катєріна і Потьомкін завойовували тут землі й будували міста.

"Утім це не спрацьовує в порівнянні з аргументом, що для цього треба мобілізувати цивільне населення й відправити туди", – зауважив Попов.

За його словами, попри всі інформаційні завіси, російське суспільство бачить, що вони відступають, програють війну, світ відвернувся від них, економічні санкції впливають на їхні холодильники. Перевернути цю картинку в суспільства у Кремля немає шансів. Навіть із застосування зброї масового ураження.

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