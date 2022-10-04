Про це написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Днями з'явилася інформація про мобілізованих орків біля наших кордонів. Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують із Сумською областю, на відстані близько 120 кілометрів від кордону України, дійсно є російські новобранці. Вони розташовуються у навчальних центрах", – розповів Живицький.

Сумщина готова до оборони

Очільник адміністрації зазначив, що невідомо, на який напрямок перекинуть мобілізованих. Відтак, не факт, що це буде Сумщина.

Наразі жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає! Та і ми вже геть не ті, що 24 лютого. Ворог не пройде!, – запевнив Живицький.

Росіяни обстрілюють Сумщину

У Сумській ОВА розповіли, що росіяни 2 жовтня впродовж кількох годин з артилерії обстрілювали прикордоння. Під час атаки у селищі Кияниця пенсіонерка з 12-річною внучкою ледь встигла сховатися від ворожих снарядів. Жінка розповіла, що боєприпаси прилетіли на город, повбивали тварин. Крім цього, у будинку тріснула стіна. Вціліло лише одне вікно.

Глава Сумської ОВА повідомив, що також окупанти в прикордонній Басівці пошкодили школу. Вони вибили вікна та двері, завдали руйнувань котельні та стадіону.

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Масові обстріли були й 29 вересня. Тоді ворог випустив по території Сумської області приблизно 200 мін та снарядів. Росіяни поранили трьох людей. На жаль, ще один потерпілий помер від важких поранень у лікарні.

Вбивці били зі ствольної артилерії, мінометів та САУ практично по всьому кордону. Руйнувань зазнали цивільні об'єкти на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

Зверніть увагу – що відбувається з російськими мобілізованими: дивіться відео