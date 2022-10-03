"Трагічний інцидент відбувся у селищі Кияниця, що на Сумщині. У Сумській ОВА заявили, що 2 жовтня росіяни протягом кількох годин обстрілювали прикордоння Сумського району з артилерії.

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На Сумщині окупанти знову обстріляли будинки мирних

Глава Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що гостини у бабусі ледь не скінчилися трагедією, адже пенсіонерка ледь встигла сховатися з 12-річною онучкою від російських снарядів.

Ми встигли за 5 хвилин у підвал спуститись з внучкою. Її вже забрали в Суми,

– розповіла Валентина Левченко.

За словами жінки спочатку не було чутно гучних обстрілів, проте дівчинка переконувала бабусю піти в підвал. Згодом вибухи пролунали близько. Тоді пенсіонерка взяла дівчинку та спустилась у підвал.

"Ми тільки спустились і почалось", – розповіла жінка.

За її словами, російські снаряди прилетіли на город, повбивали курей. Також у будинку внаслідок обстрілу пішла тріщина, вціліло тільки одне вікно.

Росіяни обстріляли Сумщину: дивіться відео

Росіяни обстріляли школу на Сумщині

Також глава Сумської військової адміністрації розповів, що в прикордонній Басівці окупанти "привітали" людей з Днем вчителя, спрямувавши снаряди на школу.

Вибиті вікна, двері, пошкоджена котельня, стадіон…

– розповіла директорка, не стримуючи сліз.

Варто пригадати, що росіяни постійно обстрілюють Сумщину. Тільки протягом 29 вересня вони випустили по території Сумської області майже 200 мін та снарядів. Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що одна людина загинула, а одна поранена.

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