"Трагический инцидент произошел в поселке Кияница, что в Сумской области. В Сумской ОВА заявили, что 2 октября россияне в течение нескольких часов обстреливали пограничье Сумского района из артиллерии.

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В Сумской области оккупанты снова обстреляли дома мирных

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что гости у бабушки едва не кончились трагедией, ведь пенсионерка едва успела скрыться с 12-летней внучкой от российских снарядов.

Мы успели за 5 минут в подвал спуститься с внучкой. Ее уже забрали в Сумы,

– рассказала Валентина Левченко.

По словам женщины, сначала не было слышно громких обстрелов, однако девочка убеждала бабушку пойти в подвал. Впоследствии взрывы раздались близко. Тогда пенсионерка взяла девочку и спустилась в подвал.

"Мы только спустились и началось", – рассказала женщина.

По ее словам, российские снаряды прилетели на огород, убили кур. Также в доме в результате обстрела пошла трещина, уцелело только одно окно.

Россияне обстреляли Сумщину: смотрите видео

Россияне обстреляли школу в Сумской области

Также глава Сумской военной администрации рассказал, что в пограничной Басовке оккупанты "поздравили" людей с Днем учителя, направив снаряды на школу.

Выбиты окна, двери, повреждена котельная, стадион…

– рассказала директор, не сдерживая слез.

Следует вспомнить, что россияне постоянно обстреливают Сумщину. Только в течение 29 сентября они выпустили по территории Сумской области около 200 мин и снарядов. Глава Сумской ОВА сообщил, что один человек погиб, а один ранен.

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