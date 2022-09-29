Троє людей зазнали поранення, один постраждалий помер від важких ран у лікарні. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Масові обстріли Сумщини

Загарбники били ледь не по всьому кордону. Гатили по цивільних об'єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка.

Прильоти були зі ствольної артилерії, мінометів та САУ.

Пошкоджені будинки та лінії електропередач

Живицький розповів, що, крім постраждалих, пошкоджень зазнала інфраструктура. Зокрема, пошкоджені лінії електропередач та мережі інтернет в низці населених пунктів.

Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка снаряди пошкодили 5 житлових будинків.

Попередня доба на Сумщині

28 вересня ворог гатив по території Краснопільської громади з САУ та мінометів.

Також окупанти використовували безпілотники. Унаслідок мінометного обстрілу частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач та пошкоджено 2 будинки.

Близько 22 години окупанти вже вдарили по території Середино-Будської громади з САУ і мінометів. Усього було 10 прильотів, але обійшлось без жертв і руйнувань.

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