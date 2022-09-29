Безпілотник перетнув державний кордон України у Сумській області. Далеко залетіти не зміг: наші захисники збили його зі стрілецької зброї.

Читайте також Україна переможе, а путін зазнає найбільшої поразки в історії: інтерв'ю з ексглавою ЦРУ

Українські військові збивають дрони з автомата

В оперативно-тактичного угрупування "Суми" запевнили, що російську "пташку" приземлили назавжди. Безпілотник потрощений і зі зламаним хвостом.



Все, що залишилося від збитого "Орлана-10" / Фото ОТУ "Суми"

Підрозділи ОТУ "Суми" мають сучасні дрон-пушки, призначені для збиття БПлА. Втім, українські воїни вправно володіють і стрілецькою зброєю.

Нашим воїнам й з автоматів вдається збивати все вороже,

– підсумував генерал-майор Олександр Нестеренко.

Чим небезпечний "Орлан-10"

Цей російський безпілотник вважають одним з найновіших апаратів такого типу у російській армії. За словами експертів, такі БпЛА завдають клопоту на полі бою. Все через те, що високо літають (підіймаються на 1,5 – 2 кілометри), мають добрий кут огляду, а ще їх важко заглушити.

"Орлан-10" може вести аеророзвідку та коригувати роботу артилерії. Якщо безпілотник обладнаний маленькою стільниковою "вишкою", вона може засікти скупчення телефонів, що допоможе вдарити ворогу саме туди.

Таких безпілотників у росіян дуже багато, однак українські військові намагаються з ними будь-яким способом. За словами командира підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитра Подворчанського, за останні роки в Україні запустили кілька проєктів з розробки вітчизняних сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Вони добре працюють і допомагають нашим військовим і глушити, і садити ворожі "Орлани".

Про "війну дронів": дивіться відео

Українські воїни вправно збивають ворожі безпілотники

Станом на ранок 29 вересня наші воїни збили 955 БпЛА ворога.

Нещодавно окупанти понад 50 разів запускали безпілотники на Півдні, зокрема й іранські дрони-камікадзе "Shahed 136". Більшість з них українські захисники приземлили.

Російські літальні апарати приземляють і за допомогою так званих антидронів. Наші захисники запрограмовують збиті безпілотники та використовують їх проти окупанта.

Вас може зацікавити – Українці створили надпотужний безпілотник: дивіться відео