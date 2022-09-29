Безпілотник перетнув державний кордон України у Сумській області. Далеко залетіти не зміг: наші захисники збили його зі стрілецької зброї.
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Українські військові збивають дрони з автомата
В оперативно-тактичного угрупування "Суми" запевнили, що російську "пташку" приземлили назавжди. Безпілотник потрощений і зі зламаним хвостом.
Все, що залишилося від збитого "Орлана-10" / Фото ОТУ "Суми"
Підрозділи ОТУ "Суми" мають сучасні дрон-пушки, призначені для збиття БПлА. Втім, українські воїни вправно володіють і стрілецькою зброєю.
Нашим воїнам й з автоматів вдається збивати все вороже,
– підсумував генерал-майор Олександр Нестеренко.
Чим небезпечний "Орлан-10"
Цей російський безпілотник вважають одним з найновіших апаратів такого типу у російській армії. За словами експертів, такі БпЛА завдають клопоту на полі бою. Все через те, що високо літають (підіймаються на 1,5 – 2 кілометри), мають добрий кут огляду, а ще їх важко заглушити.
"Орлан-10" може вести аеророзвідку та коригувати роботу артилерії. Якщо безпілотник обладнаний маленькою стільниковою "вишкою", вона може засікти скупчення телефонів, що допоможе вдарити ворогу саме туди.
Таких безпілотників у росіян дуже багато, однак українські військові намагаються з ними будь-яким способом. За словами командира підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитра Подворчанського, за останні роки в Україні запустили кілька проєктів з розробки вітчизняних сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Вони добре працюють і допомагають нашим військовим і глушити, і садити ворожі "Орлани".
Про "війну дронів": дивіться відео
Українські воїни вправно збивають ворожі безпілотники
- Станом на ранок 29 вересня наші воїни збили 955 БпЛА ворога.
- Нещодавно окупанти понад 50 разів запускали безпілотники на Півдні, зокрема й іранські дрони-камікадзе "Shahed 136". Більшість з них українські захисники приземлили.
- Російські літальні апарати приземляють і за допомогою так званих антидронів. Наші захисники запрограмовують збиті безпілотники та використовують їх проти окупанта.
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