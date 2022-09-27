Так, серед безпілотників на Південнобузькому напрямку були помічені іранські "Shahed-136". Про це розповів у вечірньому зведенні речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.
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Ситуація на Південнобузькому напрямку
За добу у цьому регіоні вздовж лінії зіткнення росіяни обстріляли понад 35 населених пунктів. Обстріли здійснював з:
- танків,
- мінометів,
- ствольної артилерії.
Також окупанти для ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури використовували безпілотники. В ЗСУ зафіксували понад 50 таких вильотів.
Україна нищить ворога
ЗСУ за добу успішно відбили атаки росіян в низці населених пунктів, а для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Втрати уточнюються.
Захисникам України за добу вдалося загалом завдавати ударів по:
- до 22 районам зосередження живої сили і військової техніки росіян;
- 5 пунктам управління;
- 2 позиціям протиповітряної оборони;
- 3 позиціям зенітних ракетних комплексів;
- 1 літаку Су-25;
- 5 БпЛА різного типу;
- 3 складам з боєприпасами.
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Що відомо про використання іранських дронів
- Ще влітку з'явилась інформація, що Іран може постачати дрони власного виробництва у росію. Однак країна всіляко це заперечувала. Згідно зі словами іранського міністра закордонних справ, Іран не планував постачати росії жодну зброю.
- Однак на початку серпня 2022 року американський Інститут вивчення війни повідомив, що Іран міг уже відправити БпЛА росії для польових випробувань. А у США підтверджували, що росіяни уже тренуються з іранськими безпілотниками.
- У вересні українські військові не раз збивали іранські дрони, які росіяни маркують під іншими назвами.
- На засудження України таких дій відреагували уже в Ірані. Так, там заявили, що дотримуються нейтралітету, а висновки України буцімто ґрунтуються на непідтверджених повідомленнях та викликані іноземним впливом.