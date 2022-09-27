Так, серед безпілотників на Південнобузькому напрямку були помічені іранські "Shahed-136". Про це розповів у вечірньому зведенні речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

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Ситуація на Південнобузькому напрямку

За добу у цьому регіоні вздовж лінії зіткнення росіяни обстріляли понад 35 населених пунктів. Обстріли здійснював з:

танків,

мінометів,

ствольної артилерії.

Також окупанти для ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури використовували безпілотники. В ЗСУ зафіксували понад 50 таких вильотів.

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ЗСУ за добу успішно відбили атаки росіян в низці населених пунктів, а для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Втрати уточнюються.

Захисникам України за добу вдалося загалом завдавати ударів по:

до 22 районам зосередження живої сили і військової техніки росіян;

5 пунктам управління;

2 позиціям протиповітряної оборони;

3 позиціям зенітних ракетних комплексів;

1 літаку Су-25;

5 БпЛА різного типу;

3 складам з боєприпасами.

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